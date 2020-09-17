Зеленський вимагає від НАБУ і прокуратури більше показових "посадок"

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що НАБУ, САП та Офіс генпрокурора продуктивніше викриватимуть діяльність шукачів вигод у владі.

Як повідомляє Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Коли ми йшли на вибори, ми обіцяли народу, що старі корумповані часи закінчаться. Що винятків не буде, особливих нема, виправдання не приймаються. Забули? Так швидко? Чому досі хтось вважає, що він особисто може спробувати стати "винятком" з цієї обіцянки та поводитися настільки зухвало? Хочу, щоб усі посадовці, всі депутати уважно ще раз подивилися на себе, на свої справи й затямили – за хабарництво буде дуже боляче", - заявив глава держави.

Він переконаний, що дуже довго класична політична й бізнесова система в Україні будувалася саме на цинічних винятках – щоб "потрібні люди" могли закрити будь-які справи, й наразі багатьох з таких "винятків" кожен українець знає навіть по прізвищах.

Зеленський вважає, що вони стали політичним бомондом в країні за ці 28 років і, на його думку, якби у 2019 році не скасували кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, фактично амністувавши тисячі корупціонерів, зараз у в'язницях можна було б організовувати великі ток-шоу – були б дуже солідні спікери.

"Це ж просто. Правда? І ми саме про це публічно домовлялися. Що традиційно корупційного "якщо зайшов на посаду, то можеш трішки брати в кишеню державного, вона не збідніє" більше не буде. Може, хтось не почув? Тому ще раз. Кожен посадовець, міністр і депутат має великими літерами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав – сядеш, якщо брав хабар – сядеш. Винятків із цього правила не може бути – для будь-якої особи в нашій державі. Бо нема більше "криш", прикриття, адміністративних можливостей", - додав Президент.

Водночас він наголосив, що НАБУ й прокуратура мають працювати значно ефективніше.

"Сподіваюся також на те, що НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура й Офіс генерального прокурора все ж таки почують суспільство і тому працюватимуть значно швидше й продуктивніше для того, щоб викривати діяльність усіх шукачів вигод у владі", - зазначив Зеленський.

За його словами, НАБУ, САП і прокуратура повинні не раз на місяць демонструвати гучну справу, а системно, день у день, максимально напружуючи свої можливості, показувати конкретний результат.

"Чи ні? Чи ми забагато хочемо? Це ж не робота задля реклами чи піару. Не просто відео, скандал, а потім – тиша. Це ж про вироки – про ті самі посадки, про які в нас запитують люди в кожному місті. А тому – більше правоохоронної конкретики. Більше показових "посадок". Просто сьогодні. Бо час на справедливість дуже швидко спливає", - підкреслив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

Лерос стверджував, що НАБУ зібрало достатньо доказів, і звинуватив генпрокурора Ірину Венедіктову у тому, що вона нібито "блокує санкцію" щодо Юрченка.

15 вересня генпрокурор Венедіктова заявила, що отримала від Національного антикорупційного бюро лист з проханням підписати повідомлення про підозру народному депутату Олександрові Юрченку, але доказів недостатньо.

Водночас НАБУ опублікувало відеоматеріали стосовно передачі частини хабаря народному депутату Юрченку і закликало генпрокурора погодити йому підозру.

Вищий антикорупційний суд обрав помічнику народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.