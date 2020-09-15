ВАКС арештував помічника депутата Юрченка, застава – понад мільйон

Вищий антикорупційний суд обрав помічнику народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше 1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП у Фейсбуці.

"За клопотання прокурора САП та детективів НАБУ Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід помічнику народного депутата України, підозрюваному у пособництві в отриманні неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 000 552 гривень застави", - йдеться у повідомленні.

Ухвала про застосування запобіжного заходу може бути оскаржена протягом 5 днів.

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Як повідомлялося, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

Лерос стверджував, що НАБУ зібрало достатньо доказів, і звинуватив генпрокурора Ірину Венедіктову у тому, що вона нібито "блокує санкцію" щодо Юрченка.

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15 вересня генпрокурор Венедіктова заявила, що отримала від Національного антикорупційного бюро лист з проханням підписати повідомлення про підозру народному депутату Олександрові Юрченку, але доказів недостатньо.

Водночас НАБУ опублікувало відеоматеріали стосовно передачі частини хабаря народному депутату Юрченку і закликало генпрокурора погодити йому підозру.