На Банковій прокоментували корупційний скандал із депутатом Юрченком

В Офісі Президента називають рішення народного депутата Олександра Юрченка про вихід із фракцїі "Слуга народу" доречним і розраховують на його співпрацю з Національним антикорупційним бюро та Офісом Генпрокурора.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві ОП.

Зазначається, що голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив Офісу глави держави, що народний депутат Юрченко, щодо якого у ЗМІ поширюють повідомлення про причетність до корупційних правопорушень, заявив про свій вихід із фракції правлячої партії.

"Як частина команди Президента України Володимира Зеленського вважаємо таке рішення доречним і сподіваємося, що пан Юрченко повною мірою співпрацюватиме з представниками Національного антикорупційного бюро України та Офісу Генерального прокурора, щоб встановити всі об’єктивні обставини", - підкреслили в ОП.

В Офісі глави держави зауважили, що курс "на подолання корупції був виражений у реальних кроках уже з перших днів його каденції й досі триває".

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"Ще 30 травня 2019 року, у перші тижні після інавгурації, глава держави доручив Міністерству закордонних справ невідкладно поінформувати Раду Європи та Організацію Об’єднаних Націй про законодавчі повноваження НАБУ здійснювати міжнародну співпрацю та пряму комунікацію з антикорупційними органами іноземних держав. Через відсутність політичної волі з боку попереднього президента України та з метою перешкоджання роботі НАБУ реалізація повноважень Бюро здійснювати міжнародну співпрацю блокувалася протягом п'яти років від дня створення цього органу. З політичної волі нового глави держави у 2019 році були усунуті всі законодавчі та адміністративні перешкоди для повноцінної діяльності НАБУ. Запрацював і Вищий антикорупційний суд", - заявили в ОП.

В Офісі Президента додали, що такий підхід демонструє, що Володимир Зеленський "не толерує корупцію в будь-яких її проявах".

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"Ким би не був підозрюваний у корупційних діяннях, антикорупційні органи можуть і повинні провести повне розслідування всіх обставин кожної справи. Інструменти для цього створені, діяльність антикорупційної інфраструктури забезпечена на сто відсотків. Жодних винятків з цього правила для жодної особи у державі не було й не буде", - запевнили в ОП.

Як повідомлялося, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

Лерос стверджував, що НАБУ зібрало достатньо доказів, і звинуватив Генпрокурора Ірину Венедіктову у тому, що вона нібито "блокує санкцію" щодо Юрченка.

ЗМІ поширили коментар Офісу Генпрокурора, в якому зазначалося, що ця інформація "провокаційного характеру, Офіс Генерального прокурора не отримував матеріал. Повідомлення про підозру народним депутатам України готує Генеральний прокурор, а не НАБУ".

Також ЗМІ повідомляли, що помічнику депутата оголосили підозру.

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Генеральний прокурор Венедіктова 15 вересня під час виступу в парламенті заявила, що отримала від Національного антикорупційного бюро лист з проханням підписати повідомлення про підозру народному депутату Олександрові Юрченку. За словами Генпрокурора, вона готова буде повідомити про підозру нардепу, якщо буде достатньо підстав.

Національне антикорупційне бюро 15 вересня опублікувало відеоматеріали стосовно передачі частини хабара народному депутатові Юрченку.

15 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що поки не отримав заяви про вихід із фракції від народного депутата Юрченка, але має підтвердження, що він сьогодні її передасть.