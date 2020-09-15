Арахамія упродовж дня очікує від Юрченка заяву про вихід із фракції

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія поки що не отримав заяви про вихід із фракції від народного депутата Олександра Юрченка, який фігурує у справі про хабарництво, але має інформацію, що він її передасть сьогодні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Арахамія поінформував журналістів після засідання ВР у вівторок.

"Ще раз хочу вам підтвердити, що в мене немає в руках заяви від пана Юрченка... Але в мене є телефонне підтвердження, що він таку заяву написав і, коли буде така змога, сьогодні її передасть. Якщо він сьогодні це передає, я сьогодні реєструю в нашому внутрішньому документообігу, і тоді завтра Разумков (Голова ВР Дмитро Разумков - ред.) може оголосити, що він виключений з фракції "Слуга народу", - зазначив Арахамія.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що народний депутат Олександр Юрченко добровільно напише заяву про вихід з фракції "Слуга Народу" у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з його помічником.

При цьому член фракції "Слуга народу" Олександр Качура зазначив, що фракція не виключає ймовірності повернути до свого складу Юрченка у разі доведення його непричетності до ситуації з ймовірним хабарем свого помічника.

13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

Лерос стверджував, що НАБУ зібрало достатньо доказів, і звинуватив Генпрокурора Венедіктову у тому, що вона нібито "блокує санкцію" щодо Юрченка.

ЗМІ поширили коментар Офісу Генпрокурора, в якому зазначалося, що ця інформація "провокаційного характеру, Офіс Генерального прокурора не отримував матеріал. Повідомлення про підозру народним депутатам України готує Генеральний прокурор, а не НАБУ".

Повідомлялося, що помічнику депутата оголосили підозру.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 15 вересня під час виступу в парламенті заявила, що отримала від Національного антикорупційного бюро лист з проханням підписати повідомлення про підозру народному депутату Олександрові Юрченку. За словами генпрокурора, вона готова буде повідомити про підозру нардепу, якщо буде достатньо підстав.

Національне антикорупційне бюро 15 вересня опублікувало відеоматеріали стосовно передачі частини хабаря народному депутатові Олександрові Юрченку.