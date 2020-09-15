Венедіктова отримала від НАБУ лист із проханням підписати підозру депутату Юрченку

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що отримала від Національного антикорупційного бюро лист з проханням підписати повідомлення про підозру народному депутату Олександрові Юрченку, але доказів недостатньо.

Про це вона сказала під час засідання Верховної Ради у вівторок, 15 вересня, передає кореспондент Укрінформу.

"Вчора я отримала від керівництва НАБУ сам лист з проханням підписати підозру без матеріалів провадження о 17 год. 20 хв. Лист і чернетка. Все. Я наголошую, ми готові... - прокурори САП, я особисто - вивчити матеріали кримінального провадження, опрацювати їх, якщо необхідно - дати вказівки і, якщо буде достатньо підстав, повідомити про підозру. Я це зроблю і повідомлю", - наголосила Венедіктова.

Генпрокурор також запевнила, що "ми покривати нікого не будемо", та водночас наголосила, що "маніпулювати, і продавлювати, і проговорювати провадження, які прописані у ЗМІ, нецивілізовано".

Вона зазначила, що перш ніж підписувати підозру, має отримати достатньо доказів, які свідчать про причетність особи до вчинення злочину.

"Депутат наділений особливим процесуальним статусом. Я поважаю кожного з вас. Я тут, щоб захищати ідеї парламентаризму. Я не дозволю необгрунтованих випадів до Верховної Ради... як інституції, але якщо є підстави і достатньо доказів, то у мене є сміливість приймати процесуальні рішення", - заявила Венедіктова.

За її словами, перш ніж підписати підозру, яка складається самим Генеральним прокурором на підставі матеріалів провадження, вона мусить мати об'єктивні відомості, які підлягають доведенню. "Це час, місце і спосіб обговорення депутата і його помічника щодо неправомірної вигоди і час, спосіб і місце надання вказівки народного депутата своєму помічнику щодо на вчинення будь-яких дій, спрямованих на виконання заявнику", - уточнила Генпрокурор.

Наразі ж, за її словами, матеріалів слідства недостатньо для оголошення підозри народному депутату Юрченку. Зокрема, єдиними відомими на сьогодні обставинами, які можна вважати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття заявником пропозиції і обіцянка депутата передати їх на опрацювання юристам.

"Чи можна ставити питання про обвинувачення нардепа за встановлені вищевказані факти на сьогоднішньому етапі слідства? На мою думку, без встановлення факту використання службового становища для одержання неправомірної вигоди, факту одержання неправомірної вигоди повідомити будь-кому за вчинення такого злочину неможливо. А матерали, які мені сьогодні надали, не містять таких відомостей", - підсумувала Генпрокурор.

Як повідомлялося, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (Фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

Лерос стверджував, що НАБУ зібрало достатньо доказів, і звинуватив Генпрокурора Венедіктову у тому, що вона нібито "блокує санкцію" щодо Юрченка.

ЗМІ поширли коментар Офісу Генпрокурора, в якому зазначалося, що ця інформація "провокаційного характеру, Офіс Генерального прокурора не отримував матеріал. Повідомлення про підозру народним депутатам України готує Генеральний прокурор, а не НАБУ".

За даними ЗМІ, помічнику депутата оголосили підозру.