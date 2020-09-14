Депутат Юрченко написав заяву про вихід із фракції "Слуга народу" - Качура

Народний депутат Олександр Юрченко добровільно пише заяву на вихід з фракції "Слуга Народу" у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з його помічником.

Про це повідомив народний депутат від СН Олександр Качура в телеграм-каналі.

"Депутат Юрченко добровільно пише заяву на вихід з фракції "Слуга Народу" до вирішення ситуації з "хабарем помічника"", - зазначив Качура.

Згодом в кулуарах засідання фракції Качура зазначив, що "Слуга народу" не виключає ймовірності повернути до свого складу Юрченка.

"Перша частина засідання фракції склалася з того, що Арахамія, це голова нашої фракції, заявив, що пан Юрченко самостійно вийде з фракції до завершення цього кейсу з хабарями його помічників... Це правильний політичний підхід. Якщо він зараз вийде з фракції, до моменту поки вирішиться це питання, і доведе, що дійсно всього цього не було, що він не має до цього стосунку, то можливо, потім ми його й приймемо через деякий час назад до фракції. Але зараз було озвучено, що Юрченко вже сам подав до керівництва фракції заяву про вихід із фракції "Слуга народу", - пояснив Качура.

Як повідомлялося, раніше деякі українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченко. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції "СН" народний депутат Гео Лерос.