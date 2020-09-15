НАБУ оприлюднило дані слідства у справі депутата Юрченка

Національне антикорупційне бюро опублікувало відеоматеріали стосовно передачі частини хабаря народному депутату Олександрові Юрченку (фракція партії "Слуга народу").

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

"У межах розслідування корупційної схеми отримання неправомірної вигоди завдяки використанню повноважень народного депутата України НАБУ і САП скерували до генерального прокурора проєкт повідомлення про підозру чинному народному обранцю. Однак станом на 15.09.2020 листи залишилися без відповіді, що унеможливлює притягнення до відповідальності усіх учасників злочину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що влітку 2020 року НАБУ отримало оперативну інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують неправомірну вигоду за використання законних повноважень та обов’язків народних депутатів. Для встановлення усіх учасників злочинного угрупування та оперативного документування їхньої діяльності бюро розробило спеціальну операцію з включення до її складу детектива НАБУ "під прикриттям".

У межах операції детектив у ролі представника промислової компанії познайомився з одним із учасників угрупування та повідомив йому, що умовою інвестування в Україну є створення необхідних правових підстав для переробки твердих побутових відходів. З цією метою учасник злочину знайомить детектива з народним депутатом, який у завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. за внесення пропозицій до законопроєкту та у подальшому 200 тис. дол. для підкупу депутатів-членів Комітету ВР, інформує НАБУ.

"У середині серпня детектив "під прикриттям" передав першу частину неправомірної вигоди посереднику. 26-27 серпня співучасники планували отримати ще одну частину коштів. За обставин, які зараз з’ясовує слідство, Національне бюро було вимушене припинити подальше виконання спеціального завдання", - заявили у Бюро.

У відомстві інформують, що у межах розслідування зібрали докази для повідомлення про підозру народному депутату. Однак його може підписати виключно генеральний прокурор. Тож детективи НАБУ за погодженням з прокурорами САП, за попередньою домовленістю з керівництвом Офісу генерального прокурора, 10 вересня 2020 о 12 год. 20 хв. прибули до ОГП з метою внесення відомостей до ЄРДР щодо можливого вчинення народним депутатом кримінального правопорушення, а також підписання низки клопотань про проведення слідчих дій стосовно нього.

Також було надано проєкт повідомлення про підозру, довідку про зібрані докази та матеріали кримінального провадження, які підтверджують обґрунтованість підозри, стверджують у НАБУ.

"З 12 год 30 хв. до 18 год. 00 хв. прокурори ОГП вивчали надані матеріали, після чого, за результатами проведення низки нарад, зокрема й за участю керівництва Національного бюро, керівник департаменту Офісу генерального прокурора повідомив, що він не вбачає достатніх підстав для доповіді генеральному прокурору про необхідність внесення відомостей щодо можливого вчинення кримінального правопорушення народним депутатом до ЄРДР. Близько 21 год. 00 хв. проведено нараду за участю генерального прокурора, першого заступника директора Національного бюро та керівника департаменту ОГП. За результатами наради рішення про внесення відомостей до ЄРДР ухвалене не було", - заявляють у НАБУ.

У відомстві поінформували, що 10 вересня особі-посереднику (неофіційному помічнику чинного народного депутата) повідомлено про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України. Також до Генерального прокурора скеровано проєкт підозри щодо дій парламентарія.

НАБУ 11 вересня повторно скерувало до ОГП лист щодо необхідності внесення відомостей до ЄРДР стосовно дій нардепа, однак станом на 15 вересня відповіді не було надано.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова під час виступу у Верховній Раді заявила, що отримала від НАБУ лист з проханням підписати повідомлення про підозру народному депутату Олександрові Юрченку, але доказів недостатньо.

Як повідомлялося, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

Лерос стверджував, що НАБУ зібрало достатньо доказів, і звинуватив генпрокурора Венедіктову у тому, що вона нібито "блокує санкцію" щодо Юрченка.

ЗМІ поширили коментар Офісу генпрокурора, в якому зазначалося, що ця інформація "провокаційного характеру, Офіс генерального прокурора не отримував матеріал. Повідомлення про підозру народним депутатам України готує генеральний прокурор, а не НАБУ".

Також ЗМІ повідомляли, що помічнику депутата оголосили підозру.