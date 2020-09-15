Помічнику народного депутата Юрченка оголосили підозру

Помічнику народного депутата Олександра Юрченка - Івану Фіщенко повідомлено про підозру в пособництві в отриманні депутатом хабаря в розмірі 13 тис. доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба САП.

“За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру помічнику народного депутата України, який виступив посередником в отриманні 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроєкту, що стосувався переробки твердих побутових відходів та підбурюванні щодо надання 200 тисяч доларів неправомірної вигоди для підкупу народних депутатів — членів Комітету для підтримки вказаних правок”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у середині серпня цього року правоохоронцями зафіксовано факти отримання вказаною особою частини неправомірної вигоди.

Дії помічника народного депутата кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України — пособництво в отриманні неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Також до ВАКС було подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

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Лерос стверджував, що НАБУ зібрало достатньо доказів, і звинуватив генпрокурора Венедіктову у тому, що вона нібито "блокує санкцію" щодо Юрченка.

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що отримала від Національного антикорупційного бюро лист з проханням підписати повідомлення про підозру народному депутату Олександрові Юрченку, але доказів недостатньо.

Водночас НАБУ опублікувало відеоматеріали стосовно передачі частини хабаря народному депутату Юрченку і закликало генпрокурора погодити йому підозру.