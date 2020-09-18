Арахамія відмовився коментувати справу Юрченка

Голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що справа народного депутата Олександра Юрченка є виключно підслідністю правоохоронних органів.

Як передає Укрінформ, про це Арахамія сказав журналістам у п'ятницю перед початком пленарного засідання.

"Я не буду коментувати питання кримінальних справ - це виключна підслідність правоохоронних органів, досудових органів. Вони незалежні органи... Яким чином ми можемо впливати, чи буде він узятий під варту, чи ні? Я не знаю матеріалів справи - вони ж не надані у публічний доступ", - зазначив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Вищий антикорупційний суд 18 вересня розгляне клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективів Національного антикорупційного бюро щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України Юрченку, який підозрюється в одержанні та підбурюванні до надання неправомірної вигоди.