ВАКС у п'ятницю обиратиме запобіжний захід депутату Юрченку

Вищий антикорупційний суд у п'ятницю, 18 вересня, розгляне клопотання прокурора САП та детективів НАБУ щодо обрання запобіжного заходу народному депутату, який підозрюється в одержанні та підбурюванні до надання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сторінці САП у Фейсбуці.

"18 вересня 2020 року у Вищому антикорупційному суді відбудеться судове засідання з розгляду клопотання прокурора САП та детективів НАБУ щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України, який підозрюється в одержанні та підбурюванні до надання неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Початок засідання о 13.00.

Як повідомляв Укрінформ, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

14 вересня народний депутат Олександр Качура за результатами засідання фракції "Слуги народу" написав у соцмережі, що Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції. 15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 17 вересня підписала повідомлення про підозру народному депутату Олександрові Юрченку.