САП проситиме для Юрченка арешту, застава - 6,5 мільйона

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотатимуть у Вищому антикорупційному суді про обрання народному депутату Олександру Юрченку запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"Антикорупційні органи проситимуть суд взяти народного депутата під варту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокурори САП та детективи НАБУ після вручення підозри депутату допитали його в якості підозрюваного та вручили клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

Лерос стверджував, що НАБУ зібрало достатньо доказів, і звинуватив Генпрокурора Ірину Венедіктову у тому, що вона нібито "блокує санкцію" щодо Юрченка.

15 вересня Венедіктова заявила, що отримала від Національного антикорупційного бюро лист з проханням підписати повідомлення про підозру Юрченку, але доказів недостатньо.

Водночас НАБУ опублікувало відеоматеріали стосовно передачі частини хабаря Юрченку і закликало Генпрокурора погодити йому підозру.

17 вересня Генпрокурор повідомила, що підписала підозру Юрченку.