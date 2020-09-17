Депутату Юрченку повідомили про підозру в хабарництві — САП
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"17 вересня 2020 року прокурором САП за дорученням Генерального прокурора повідомлено про підозру народному депутату України - члену комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, в рамках досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що народний депутат у завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. за внесення пропозицій до законопроєкту та у подальшому 200 тис. дол. для підкупу народних депутатів-членів Комітету за голосування за подані ним пропозиції.
У середині серпня поточного року правоохоронці зафіксували факт передачі та отримання народним депутатом через посередника першої частини обумовлених коштів.
26-27 серпня 2020 року була запланована передача другої частини коштів. Проте подальше виконання спеціального завдання було зупинене.
Як повідомлялося, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".
Лерос стверджував, що НАБУ зібрало достатньо доказів, і звинуватив генпрокурора Ірину Венедіктову у тому, що вона нібито "блокує санкцію" щодо Юрченка.
15 вересня Венедіктова заявила, що отримала від Національного антикорупційного бюро лист з проханням підписати повідомлення про підозру Юрченку, але доказів недостатньо.
Водночас НАБУ опублікувало відеоматеріали стосовно передачі частини хабаря Юрченку і закликало генпрокурора погодити йому підозру.
17 вересня генпрокурор повідомила, що підписала підозру Юрченку.
Фото: slidstvo.info