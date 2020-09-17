Депутату Юрченку повідомили про підозру в хабарництві — САП

Народному депутату Олександру Юрченку повідомили про підозру.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"17 вересня 2020 року прокурором САП за дорученням Генерального прокурора повідомлено про підозру народному депутату України - члену комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в рамках досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що народний депутат у завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. за внесення пропозицій до законопроєкту та у подальшому 200 тис. дол. для підкупу народних депутатів-членів Комітету за голосування за подані ним пропозиції.

У середині серпня поточного року правоохоронці зафіксували факт передачі та отримання народним депутатом через посередника першої частини обумовлених коштів.

26-27 серпня 2020 року була запланована передача другої частини коштів. Проте подальше виконання спеціального завдання було зупинене.

Як повідомлялося, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

Лерос стверджував, що НАБУ зібрало достатньо доказів, і звинуватив генпрокурора Ірину Венедіктову у тому, що вона нібито "блокує санкцію" щодо Юрченка.

15 вересня Венедіктова заявила, що отримала від Національного антикорупційного бюро лист з проханням підписати повідомлення про підозру Юрченку, але доказів недостатньо.

Водночас НАБУ опублікувало відеоматеріали стосовно передачі частини хабаря Юрченку і закликало генпрокурора погодити йому підозру.

17 вересня генпрокурор повідомила, що підписала підозру Юрченку.

Фото: slidstvo.info