Влада - не місце для "плюшок": на Банковій прокоментували підозру Юрченку

В Офісі Президента вважають, що народний депутат Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві ОП.

"Що найбільше обурює у поведінці депутата Олександра Юрченка, то це зухвалість у спілкуванні – його, а разом з ним і його помічника, нехай і неофіційного. Національне антикорупційне бюро України зафіксувало, що пан Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року. Не побачив, не зрозумів, не навчився. Жодного виправдання цьому бути не може. Цілком логічно, що з такою зухвалістю він став «героєм» того відео, яке оприлюднило НАБУ й подивилася вся країна. Від зухвалості до хабарництва – завжди один крок", - зазначили в ОП.

В Офісі глави держави додали, що залишають у стороні правову складову цієї історії, посилаючись на те, що не в їхніх повноваженнях надавати суто юридичну оцінку матеріалам кримінальних проваджень та зібраним доказам.

"Але констатуємо, що з політичної й моральної точок зору, враховуючи наведений НАБУ відеоматеріал, пан Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Влада - не місце для "плюшок», - зазначили в ОП.

Разом з тим в ОП заявили, що цінують та розуміють діяльність НАБУ і САП з викриття нечистих дій і намірів серед політичного класу держави, й висловили сподівання, що матеріали цієї та інших гучних справ зібрані в достатній кількості й належні за своєю якістю, щоб було можливим довести відповідні звинувачення у суді.

"Водночас звертаємо увагу громадськості на презумпцію невинуватості: кожна особа вважається невинуватою, доки протилежне не встановлено обвинувальним вироком суду. Очікуємо, що пан Юрченко співпрацюватиме з представниками НАБУ, САП та Офісу Генерального прокурора для встановлення всіх правдивих обставин цієї справи в юридичному значенні цих слів. Політично й морально усі вже все побачили. Також очікуємо від НАБУ повноцінної співпраці з Генеральним прокурором, як цього вимагає чинне процесуальне законодавство", - додали в Офісі Президента.

При цьому в ОП запевнили, що від першого дня каденції Президента України Володимира Зеленського антикорупційна інфраструктура держави отримала від нього та монобільшості в парламенті все необхідне для повноцінної роботи, рішення, необхідні для розбудови й незалежної діяльності відповідних інституцій, зокрема законодавчі, були ухвалені, розпочав роботу Вищий антикорупційний суд.

"Ще раз підкреслюємо: ким би не був підозрюваний у корупції, має бути проведене повне розслідування всіх обставин кожної справи. Жодних винятків з цього правила для жодної особи у державі не було й не буде", - зазначили в ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у четвер заявила, що підписала повідомлення про підозру народному депутату Юрченку.

13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

Лерос стверджував, що НАБУ зібрало достатньо доказів, і звинуватив Генпрокурора Венедіктову у тому, що вона нібито "блокує санкцію" щодо Юрченка.

15 вересня Венедіктова заявила, що отримала від Національного антикорупційного бюро лист з проханням підписати повідомлення про підозру Юрченку, але доказів недостатньо.

Водночас НАБУ опублікувало відеоматеріали стосовно передачі частини хабаря народному депутату Юрченку і закликало Генпрокурора погодити йому підозру.

15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику народного депутата Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.