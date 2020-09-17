Юрченка виключили з фракції "Слуги народу"

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про виключення народного депутата Олександра Юрченка зі складу парламентської фракції партії "Слуга народу".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це перший віцеспікер сказав наприкінці засідання ВР 17 вересня.

"Відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України та згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" від 14 вересня 2020 року повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" народного депутата України Юрченка Олександра Миколайовича", - оголосив Стефанчук.

Раніше заступник голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що народний депутат Олександр Юрченко написав заяву на вихід із фракції 15 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

14 вересня народний депутат Олександр Качура за результатами засідання фракції "Слуги народу" написав у соцмережі, що Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції.

15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 17 вересня повідомила у соцмережі, що підписала повідомлення про підозру народному депутату Олександрові Юрченку.

Фото: slidstvo.info