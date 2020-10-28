Підпал авто Лероса: адвокати просять допитати бізнесмена Комарницького

Адвокати народного депутата Гео Лероса подали до поліції клопотання про проведення допиту бізнесмена Дениса Комарницького у рамках розслідування справи щодо підпалу автомобіля їх підзахисного.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє юридична компанія «Міллер» у Фейсбуці.

«Нашими адвокатами до Печерського УП ГУНП в м. Києві подано клопотання про проведення допиту ексдепутата Київради - Дениса Комарницького в рамках кримінального провадження №12020100060002673, щодо підпалу автомобіля Гео Лероса в ніч з 28.08.2020 на 29.08.2020 року», - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що публічна критика Леросом діяльності Комарницького, висвітлення його ймовірних протиправних діянь та взаємозв'язків з народним депутатом Миколою Тищенком, на їх думку, дають підстави припускати, що Комарницький має упереджене ставлення до Лероса.

«Враховуючи викладене, існують підстави припускати, що до підпалу автомобіля Гео Лероса може бути причетний Денис Комарницький, або йому можуть бути відомі обставини, які стосуються такого підпалу», - заявили у компанії «Міллер».

Як повідомлялося, 28 серпня Лерос поінформував, що йому спалили автомобіль. Того ж дня за цим фактом було зареєстровано кримінальне провадження № 12020100060002673. Дії невстановлених осіб було кваліфіковано за ч. 1 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).

7 вересня представники компанії «Міллер» подали до поліції заяву з клопотанням про допит у цьому провадження народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка.

9 вересня захист Лероса подав до поліції клопотання про допит у справі щодо підпалу авто Лероса Президента Володимира Зеленського, нинішнього голови Офісу Президента Андрія Єрмака і ексголови ОП Андрія Богдана.

Фото: ФБ