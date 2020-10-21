Суд переніс розгляд позову Тищенка до Лероса – юристи

Печерський райсуд переніс розгляд позову нардепа Миколи Тищенка до іншого нардепа, Гео Лероса, щодо захисту честі, гідності та ділової репутації на 17 листопада.

Про це у Фейсбуці інформує юридична компанія «Міллер», передає Укрінформ.

«Сьогодні відбулось підготовче засідання у справі за позовом М.Тищенка до Гео Лероса. Суд переніс засідання на 17 листопада», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на засіданні у середу представники компанії подали низку клопотань та заяв в інтересах Лероса, зокрема, про закриття провадження, заміну відповідача на належного і про вступ у справу як представника.

Як зазначається, у цих клопотаннях представники компанії «Міллер» звернули увагу суду, що позивач не подав жодного доказу який би доводив, що інформація є недостовірною і не надано належних доказів, які б підтверджували, що Лерос є належним відповідачем у цій справі.

«Представниця позивача заперечувала проти цих клопотань та заявила, що тягар доведення достовірності поширеної інформації покладений на відповідача. Однак, ця норма, на зміст якої посилалась представниця позивача, містилась у частині 3 статті 277 ЦК України і була виключена з Кодексу ще в березні 2014 року», - поінформували юристи.

Окрім цього, уточнили у компанії «Міллер», її представники на засіданні зазначили, що хоча поширена інформація є оціночними судженнями та критикою, позивач в межах цивільного судочинства просить визнати недостовірною і спростувати інформацію саме про факт вчинення ним злочину, тобто, по суті - просить цивільний суд визначити, чи вчинявся ним злочин, що може бути встановлено лише в межах досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Тож після заслуховування клопотань і заперечень на них суд переніс засідання на 17 листопада 2020 року, на 8:30.

Водночас у компанії «Міллер» зазначили, що вже почали готувати відзив на позовну заяву.

Раніше ЗМІ повідомляли, що глава Офісу Президента України Андрій Єрмак і народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко подали позов до позафракційного депутата Гео Лероса щодо "захисту честі й гідності та ділової репутації".

Як повідомлялося, народний депутат Гео Лерос під час виступу з трибуни парламенту 30 вересня заявив, що має передані йому Службою безпеки аудіозаписи, на яких нібито є докази підготовки нападу на нього і ще одного народного депутата.

7 жовтня Гео Лерос опублікував аудіозаписи розмов нібито Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького. Зокрема, на записах звучать розмови про можливий напад на Лероса.

Зі свого боку Тищенко повідомив, що відправив запит до СБУ для надання держохорони народному депутату Гео Леросу.

1 вересня фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді виключила зі свого складу Лероса.