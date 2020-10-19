Розгляд позову Тищенка до Лероса призначили на 21 жовтня - юристи

Розгляд позову народного депутата Миколи Тищенка до іншого народного депутата, Гео Лероса, щодо захисту честі, гідності та ділової репутації призначили на 21 жовтня у Печерському районному суді Києва.

Про це у Фейсбуці інформує юридична компанія “Міллер”, передає Укрінформ.

“Подробиці позову народного депутата України М. Тищенка до нашого клієнта, народного депутата Гео Лероса. Перше підготовче засідання у справі було призначене ще на 15 вересня 2020 року. Ми, як і наш клієнт, не були належним чином повідомлені і саме тому не були присутні. Друге судове засідання у цій справі відбудеться вже в цю середу, 21 жовтня 2020 року, о 16:45 в Печерському районному суді м. Києва”, - йдеться у повідомленні.

У компанії поінформували, що у своїй заяві позивач просить визнати недостовірною і спростувати інформацію, поширену в двох дописах Лероса у Фейсбуці та у його виступі на засіданні Верховної Ради 3 червня 2020 року.

Зокрема, мова йде про допис у Фейсбуці від 3 червня, а саме — про такі фрази:

- «НАБУ отримало дуже резонансну інформацію, яка розкриє всім очі і покаже потворне закулісся політики, коли влада, опозиція і просто бандити зливаються в одне ціле для організації корупційних оборудок в столиці. Головний герой і організатор схем - Денис Комарницький, його дах - народний депутат Микола Тищенко та його кум Єрмак, якому він носить коробки на Банкову з авто Комарницького, її виконавці - депутати, чиновники, родичі і куми...”;

- “Саме тому народний депутат Тищенко так відважно боровся в кінці минулого року за повернення багатомільярдної компенсації з державного бюджету на Подільсько-Воскресенський міст, який будує компанія «ЕКО-БУД-ТРЕЙД»;

- “для затравки прикладаю один з 50 документів Комарницького за ДП «Українська студія хронікально-документальних фільмів» та особливо був здивований тим, хто стоїть за дерибаном кіностудії і мені стало ясно, чому так метушився Тищенко з цього питання в нашому комітеті».

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Також, як зазначають у компанії, мова йде про допис на сторінці Лероса у Фейсбуці від 4 червня, а саме про такі фрази з нього:

- «... компанію Комарницького ЕкоБудТрейд, котру кришує Єрмак і Тищенко...”;

- “у Єрмака і Тищенка настав Кінецьепохибідності».

Водночас, як уточнюють юристи, позивач також просить визнати недостовірною і спростувати інформацію з виступу Лероса на засіданні ВРУ 3 червня, а саме наступні слова: «...Сьогодні о 9 ранку у мене був брифінг біля НАБУ, де я надав безпрецедентні докази ТОП-корупції у місті Києві. Голова цього ОПГ є Андрій Єрмак, його колега є колега по нашій фракції - його кум…».

У компанії “Міллер” зазначили, що у позовної заяви є 4 додатки, і це - підтвердження сплати судового збору, скріншоти зі сторінки Лероса у Фейсбуці, флешка з уривком виступу із засідання Верховної Ради і копії документів для відповідача. “Жодного доказу, який би хоч якось доводив, що вказане Гео Леросом не відповідає дійсності, позивач не додає”, - уточнюють у юридичній компанії.

Водночас у компанії “Міллер” повідомили, що сам позов їх клієнт — Лерос — не отримував.

Раніше ЗМІ повідомляли, що глава Офісу Президента України Андрій Єрмак і народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко подали позов до позафракційного депутата Гео Лероса щодо "захисту честі й гідності та ділової репутації".