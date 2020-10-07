Поліція відкрила справу за заявою Лероса про ймовірну підготовку нападу на нього - юристи

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо заяв народного депутата Гео Лероса щодо ймовірної підготовки нападу на нього іншим народним депутатом – Миколою Тищенком і бізнесменом Денисом Комарницьким.

Про це у Фейсбуці поінформувала юридична компанія «Міллер», повідомляє Укрінформ.

«30.09.2020 з трибуни Верховної Ради народний депутат Гео Лерос, посилаючись на отримані ним записи розмов, повідомив, що Микола Тищенко та Денис Комарницький готують напад на нього та ще одного народного депутата. В той же день, на підставі вищевказаного повідомлення, Головне слідче управління НПУ внесло відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 346 КК України за фактом погрози або насильства щодо державного чи громадського діяча», - йдеться у повідомленні.

Після цього, як уточнюється, Лерос на сторінці свого каналу у Ютубі опублікував кілька відео із записом розмов невстановлених осіб, голоси яких, як повідомляють юристи, «дуже схожі на голоси Тищенка та Комарницького».

«Крім розмов про газові балончики, облиття зеленкою, “обійми” та “пробіжки в кайданках” із Леросом, схожі на Тищенка та Комарницького голоси обговорювали “тіньові схеми” та публічну дискредитацію своїх опонентів. Із цих розмов випливає, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак нібито покриває можливі корупційні дії Комарницького. При цьому ймовірно Комарницький дякує Тищенку за допомогу у вирішенні інциденту з “Подільсько-Воскресенським мостом” та обшуком у нього в офісі. Також з цієї розмови можна припустити, що до вирішення цього питання можуть бути причетні перші особи держави», - уточнюється у повідомленні.

Тож адвокати компанії у середу в інтересах Лероса подали заяву до Офісу генпрокурора про ймовірне вчинення Тищенком та Комарницьким кримінальних правопорушень у вигляді зловживання службовим становищем, а також можливого готування до вчинення хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для заподіяння тілесних ушкоджень.

Уточнюється, що цю заяву подано саме на підставі інформації, опублікованої Леросом у Ютубі.

Водночас, у компанії «Міллер» також планують ініціювати, серед іншого, призначення судової експертизи аудіозаписів з метою ототожнення осіб за фізичними параметрами голосу, а також проведення інших гласних та негласних слідчих (розшукових) дій для встановлення всіх обставин можливого вчинення кримінальних правопорушень.

Як повідомлялося, народний депутат Гео Лерос під час виступу з трибуни парламенту 30 вересня заявив, що має передані йому Службою безпеки аудіозаписи, на яких нібито є докази підготовки нападу на нього і ще одного народного депутата.

7 жовтня Гео Лерос опублікував аудіозаписи розмов нібито Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького. Зокрема, на записах звучать розмови про можливий напад на Лероса.

Зі свого боку Тищенко повідомив, що відправив запит до СБУ для надання держохорони народному депутату Гео Леросу.

1 вересня фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді виключила зі свого складу Лероса.