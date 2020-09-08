Лерос хоче, аби всі справи щодо нього розслідувало НАБУ

Народний депутат Гео Лерос, якого нещодавно було виключено з парламентської фракції "Слуга народу", хоче, щоб усі справи щодо нього розслідувало Національне антикорупційне бюро.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Гео Лерос сказав журналістам біля будівлі Державного бюро розслідувань після його допиту в якості свідка у справі щодо умисного ухилення від сплати податків.

Зокрема, Лерос сказав, що на допиті йому ставили "абсолютно абсурдні запитання".

"Я звертаюся публічно до Президента України та до Андрія Єрмака. У нас є НАБУ, максимально на сьогоднішній день незаангажований орган. Направте, будь ласка, всі документи від себе до Національного антикорупційного бюро, щоб вони відкрили справу по всіх питаннях - і про державну зраду, і про хабар, про який казав пан Президент. Бо я вже теж саме відправив до НАБУ, і щоб НАБУ неупереджено розслідувало всі справи стосовно мене", - зазначив Лерос.

Депутат додав, що на ДБР здійснюється прямий тиск і що генпрокурор Ірина Венедіктова "залишила після себе заступників, які в ручному режимі роблять ту справу, яку вона їм каже, а вона виключно робить те, що каже Офіс Президента, Зеленський, Єрмак".

"Хочу публічно ще раз підкреслити до пана Зеленського та Єрмака: Я буду звертатися до Європарламенту, я буду звертатися до послів G7, я буду звертатися до посла ЄС і надавати докази того, що йде політичне переслідування", - заявив Лерос.

Депутат також зазначив, що СБУ, ДБР і Нацполіція досі не викликали його щодо справи про підпал його автомобіля.

Читайте також: Лерос не подаватиме до суду на Зеленського

Як повідомлялося, 1 вересня фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді виключила зі свого складу депутата Гео Лероса.

Сам Лерос заявив, що збирати підписи за виключення його з фракції її очільнику Давиду Арахамії, нібито, наказав Президент Володимир Зеленський після виступу Лероса у парламенті 1 вересня.

У відповідь на це Зеленський заявив: "У мене немає ніяких наказів, у мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені все одно, з якої вони партії".

Лерос під час виступу з трибуни парламенту 1 вересня розкритикував Зеленського, звинувативши у порушенні передвиборчих обіцянок.

Пізніше народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив, що за виключення Гео Лероса зі складу фракції підписалися близько 200 депутатів фракції.

У березні Лерос опублікував кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака, нібито, обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.

Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака.

Водночас Президент Зеленський на пресконференції 20 травня назвав "порожньою" справу, пов’язану із цими записами розмов.