Лерос хоче, аби всі справи щодо нього розслідувало НАБУ
Як передає кореспондент Укрінформу, про це Гео Лерос сказав журналістам біля будівлі Державного бюро розслідувань після його допиту в якості свідка у справі щодо умисного ухилення від сплати податків.
Зокрема, Лерос сказав, що на допиті йому ставили "абсолютно абсурдні запитання".
"Я звертаюся публічно до Президента України та до Андрія Єрмака. У нас є НАБУ, максимально на сьогоднішній день незаангажований орган. Направте, будь ласка, всі документи від себе до Національного антикорупційного бюро, щоб вони відкрили справу по всіх питаннях - і про державну зраду, і про хабар, про який казав пан Президент. Бо я вже теж саме відправив до НАБУ, і щоб НАБУ неупереджено розслідувало всі справи стосовно мене", - зазначив Лерос.
Депутат додав, що на ДБР здійснюється прямий тиск і що генпрокурор Ірина Венедіктова "залишила після себе заступників, які в ручному режимі роблять ту справу, яку вона їм каже, а вона виключно робить те, що каже Офіс Президента, Зеленський, Єрмак".
"Хочу публічно ще раз підкреслити до пана Зеленського та Єрмака: Я буду звертатися до Європарламенту, я буду звертатися до послів G7, я буду звертатися до посла ЄС і надавати докази того, що йде політичне переслідування", - заявив Лерос.
Депутат також зазначив, що СБУ, ДБР і Нацполіція досі не викликали його щодо справи про підпал його автомобіля.
Як повідомлялося, 1 вересня фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді виключила зі свого складу депутата Гео Лероса.
Сам Лерос заявив, що збирати підписи за виключення його з фракції її очільнику Давиду Арахамії, нібито, наказав Президент Володимир Зеленський після виступу Лероса у парламенті 1 вересня.
У відповідь на це Зеленський заявив: "У мене немає ніяких наказів, у мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені все одно, з якої вони партії".
Лерос під час виступу з трибуни парламенту 1 вересня розкритикував Зеленського, звинувативши у порушенні передвиборчих обіцянок.
Пізніше народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив, що за виключення Гео Лероса зі складу фракції підписалися близько 200 депутатів фракції.
У березні Лерос опублікував кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака, нібито, обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.
Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.
ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака.
Водночас Президент Зеленський на пресконференції 20 травня назвав "порожньою" справу, пов’язану із цими записами розмов.