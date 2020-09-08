Лерос не подаватиме до суду на Зеленського

Лерос не подаватиме до суду на Зеленського

Укрінформ
Народний депутат Гео Лерос, якого нещодавно було виключено з парламентської фракції "Слуга народу", заявив, що не планує подавати заяви до правоохоронних органів щодо захисту честі і гідності через висловлювання Президента Володимира Зеленського на його адресу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Гео Лерос сказав журналістам біля будівлі Держбюро розслідувань, куди його викликали в якості свідка у справі щодо умисного ухилення від сплати податків.

"Я хочу для всіх заявити: у мене є велика повага до Президента України, саме до інституції Президента України, не персонально до Зеленського. Я прошу не плутати ці дві абсолютно різні суті. Тому стосовно подачі (заяви щодо захисту честі і гідності, - ред.) - я не бачу в цьому ніякого сенсу. Весь народ України вже бачить, що коїться в Україні. Тому оцінку його висловлюванням, тому, що він каже, вже дадуть громадяни України на цих місцевих виборах. Я думаю, що це буде гідна відповідь пану Зеленському", - сказав Лерос.

Народний депутат зазначив, що не користується жодною охороною і не боїться "ні Президента, ні Єрмака (голова Офісу Президента, - ред.), ні їхнього репресивного станка, який вони включили за допомогою Татарова (заступник керівника ОП, який відповідає за правоохоронний напрям, - ред.)".

"Тому якщо зі мною чи з моєю родиною щось станеться, за це буде нести відповідальність персонально Володимир Зеленський", - додав Лерос.

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Як повідомлялося, 1 вересня фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді виключила зі свого складу депутата Гео Лероса.

Сам Лерос заявив, що збирати підписи за виключення його з фракції її очільнику Давиду Арахамії, нібито, наказав Президент Володимир Зеленський після виступу Лероса у парламенті 1 вересня.

У відповідь на це Зеленський заявив: "У мене немає ніяких наказів, у мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені все одно, з якої вони партії".

Лерос під час виступу з трибуни парламенту 1 вересня розкритикував Зеленського, звинувативши у порушенні передвиборчих обіцянок.

Пізніше народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив, що за виключення Гео Лероса зі складу фракції підписалися близько 200 депутатів фракції.

У березні Лерос опублікував кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака, нібито, обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.

Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака.

Водночас Президент Зеленський на пресконференції 20 травня назвав "порожньою" справу, пов’язану із цими записами розмов.

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