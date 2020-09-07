Поліцію просять допитати депутата Тищенка у справі про підпал авто Лероса

Захист народного депутата Гео Лероса подав клопотання до поліції щодо допиту іншого народного депутата – Миколи Тищенка («Слуга народу») – у справі щодо підпалу авто Лероса.

Про це інформує юридична компанія «Міллер» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Адвокатами нашої компанії до Печерського управління поліції ГУ НП України подано клопотання про допит Миколи Тищенка по справі щодо підпалу авто народного депутата України Гео Лероса. Поведінка та публічні висловлювання М. Тищенка з приводу вищезазначеного інциденту дають підстави припускати, що він може володіти певними відомостями стосовно події злочину», - йдеться у повідомленні.

Юристи зазначили, що у випадку відмови органу досудового розслідування у розгляді цього клопотання вони будуть змушені оскаржити таке рішення до суду у порядку ст. 303 КПК України.

«Крім того, в подальшому ми плануємо звернутись з аналогічними клопотаннями стосовно допиту в якості свідків інших високопосадовців, які можуть бути причетні до зазначених вище подій», - уточнюється у повідомленні.

У юридичній компанії нагадали, що 28 серпня 2020 року невідомі особи підпалили авто, яке належить їхньому клієнту - Гео Леросу, і що у той же день за цим фактом було зареєстровано кримінальне провадження № 12020100060002673. Дії невстановлених осіб було кваліфіковано за ч. 1 ст. 194 ККУ (Умисне знищення або пошкодження майна).

Як повідомлялося, 28 серпня Лерос повідомив, що йому спалили автомобіль.

Фото: ФБ