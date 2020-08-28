Депутату від "Слуги народу" Гео Леросу спалили машину

Народному депутату з фракції "Слуга народу" Гео Леросу підпалили машину в Києві.

Як повідомляє Укрінформ, про підпал автівки Лерос написав у своєму Facebook.

На відео, яке опублікував народний депутат видно, як рятувальники гасять його машину.

На відео присутня ненормативна лексика.

Відео з місця події публікують і інші користувачі. Кажуть, що сам депутат у результаті інциденту не постраждав.

Нагадаємо: Лерос — нардеп "Слуги народу", раніше був радником Володимира Зеленського, проте активно критикує роботу Офісу президента. Відомий тим, що 29 березня виклав у вільний доступ відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює питання призначення на різні державні посади.

Згодом Лерос оприлюднив нові відео розмов брата глави Офісу президента. ДБР відкрило кримінальне провадження на Гео Лероса за поданням голови ОПУ Єрмака.