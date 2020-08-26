Підпал авто програми “Схеми”: затримали двох підозрюваних, ще двоє - у розшуку

Правоохоронці затримали двох осіб, імовірно причетних до підпалу автомобіля програми «Схеми» вночі 17 серпня.

Про це на пресбрифінгу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент Укрінформу.

«Хочу повідомити, що сьогодні зранку працівники Національної поліції затримали людей, які організували підпал автомобіля програми «Схеми». Після обшуків знайшли відповідні неспростовні докази. Один з них – це житель Луганської області, його спільник – киянин. Ще двоє встановлені і оголошені у розшук», - сказав глава МВС.

Аваков уточнив, що напади на журналістів вважаються «особливим видом злочинів, до яких держава має ставитися з особливою ретельністю».

Раніше Аваков у соцмережі повідомив, що поліцейські 26 серпня затримали ймовірного палія авто журналістів програми "Схеми".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що, на думку слідства, паліїв авто "Схем" було троє.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст "Схем" Михайло Ткач повідомив, що вночі 17 серпня автомобіль програми підпалили біля будинку водія знімальної групи.

Поліція розпочала кримінальне провадження за цим фактом, кваліфікувавши інцидент як умисне знищення майна.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що правоохоронці максимально швидко розкриють справу про підпал автомобіля програми "Схеми".