Слідство вважає, що паліїв авто програми "Схеми" було троє

Виконавців підпалу автомобіля програми "Схеми", який стався вночі 17 серпня, на думку слідства, було троє.

Про це у Фейсбуці написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Укрінформ.

Заступник міністра нагадав, що рано вранці у середу співробітники поліції Київщини затримали громадянина, «обґрунтовано підозрюваного у підпалі автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми».

"Ще двоє підозрюваних у співучасті у цьому злочині встановлені і будуть оголошені в розшук. Всім трьом буде пред'явлено обвинувачення за статтею умисне знищення чужого майна за статтею 194 Кримінального кодексу. Всі троє, на думку слідства, є виконавцями цього зухвалого злочину», - уточнив Геращенко.

За його словами, поліція і прокуратура продовжують пошук замовників цього нахабного злочину.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст "Схем" Михайло Ткач повідомив, що вночі 17 серпня автомобіль програми підпалили біля будинку водія знімальної групи.

Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом загоряння автомобіля працівника ЗМІ у Броварах та кваліфікувала інцидент як умисне знищення майна.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що правоохоронці максимально швидко розкриють справу про підпал автомобіля програми "Схеми".

26 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліцейські у середу затримали ймовірного палія авто журналістів програми "Схеми".