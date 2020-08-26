Поліція затримала ймовірного палія авто журналістів програми "Схеми"

Поліцейські у середу затримали ймовірного підпалювача авто журналістів програми "Схеми".

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Сьогодні зранку Національна поліція України затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обґрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів Схеми: корупція в деталях - RFERLРадіо Свобода", - йдеться у дописі.

Сьогодні зранку @NPU_GOV_UA затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обгрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів @cxemu @radiosvoboda. Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом. pic.twitter.com/j3QFVy4TP9 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 26, 2020

Посадовець додав, що правоохоронці вилучили одяг чоловіка, запалювальні шашки, а також інші докази. Тривають обшуки.

Як повідомляв Укрінформ, поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом займання автомобіля працівника ЗМІ у Броварах і кваліфікувала інцидент як умисне знищення майна.

Журналіст "Схем" Михайло Ткач поінформував, що вночі 17 серпня автомобіль програми підпалили біля будинку водія знімальної групи.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що правоохоронці максимально швидко розкриють справу про підпал автомобіля програми "Схеми".

Фото: МВС України