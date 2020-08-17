Підпал автівки програми "Схеми": інцидент кваліфікували як умисне знищення майна

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області, передає Укрінформ.

«Подія кваліфікована як умисне знищення. Призначено експертизи», - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що вночі на спецлінію «102» надійшло повідомлення про загоряння авто у Броварах. Також пошкодження отримало й авто, яке було припарковане поруч.

Тож на місце події прибули поліцейські Броварського відділу поліції та рятувальники, які ліквідували пожежу.

Під час проведення першочергових слідчих дій поліція відібрала зразки для проведення експертного дослідження щодо встановлення причин займання авто.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Зусилля поліції спрямовані на встановлення камер відеонагляду та причин займання автомобіля.

Як повідомлялося, журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач повідомив, що вночі 17 серпня автомобіль програми «Схеми» підпалили біля будинку водія знімальної групи.

Пізніше головна редакторка «Схем» Наталка Седлецька повідомила, що слідчо-оперативна група, яка була на місці подій, оглянувши авто, звернула увагу на матеріал на передньому лівому колесі, схожий на залишки запалювальної суміші, і поліцейські взяли матеріал на експертизу, а також опитали сусідів, оформили заяву.

За словами Седлецької, у поліції є 24 години на визначення кваліфікації справи та внесення її в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Фото: kv.npu.gov.ua