Вночі невідомі спалили авто програми "Схеми" – журналіст Ткач

Вночі 17 серпня автомобіль програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.

Як передає Укрінформ, про це повідомив журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач у Facebook.

"Погані новини продовжуються. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, які ви всі бачили, спалили", - написав він.

За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки – "Королі доріг", - про перших осіб держави, які порушують ПДР.

"Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Авто ночувало біля будинку де мешкає водій. Прослушка, підпал авто, що далі?", – написав Ткач.

Як повідомлялося, 11 серпня журналіст програми розслідувань «Схеми» Михайло Ткач подав скаргу на бездіяльність слідчих поліції, які розпочали кримінальне провадження після того, як 8 серпня він поінформував про ознаки встановлення пристрою для прослуховування у своєму помешканні.