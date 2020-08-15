У Раді Європи розцінили "прослушку" у журналіста Ткача як загрозу свободі слова в Україні

Платформа Ради Європи для захисту журналістики оприлюднила інформацію про справу щодо ймовірного прослуховування українського журналіста Михайла Ткача, зарахувавши її до категорії «подій, які мають охолоджувальний ефект» для свободи ЗМІ в Україні.

Як передає Укрінформ, відповідну інформацію розміщено на сайті Ради Європи.

«8 серпня 2020 року український журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив у поліцію про ознаки засобів прихованого прослуховування в його квартирі. Останніми тижнями Ткач отримував попередження від своїх джерел, його поінформували про можливу вказівку організувати спостереження для пошуку компрометувальної інформації про нього. Поліція оглянула квартиру і виявила три отвори на спільному горищі, доступному з різних під’їздів, та отвір у кухонній стелі. Повідомляється, що поліція не доклала зусиль для виявлення слідів спроб встановити чи зняти прослуховування. Того ж дня Національна поліція порушила кримінальну справу за статтею «порушення недоторканності приватного життя», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі українська влада не надала Раді Європи пояснень щодо цієї справи. Повідомлення про кейс Ткача було розміщено за поданням Європейської федерації журналістів – європейської регіональної організації Міжнародної федерації журналістів.

Після опублікування цього повідомлення на платформі Ради Європи уряд України повинен офіційно відреагувати на нього.

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Як повідомлялося, 11 серпня журналіст програми розслідувань «Схеми» Михайло Ткач подав скаргу на бездіяльність слідчих поліції, які розпочали кримінальне провадження після того, як 8 серпня він поінформував про ознаки встановлення пристрою для прослуховування у своєму помешканні.