У Раді Європи розцінили "прослушку" у журналіста Ткача як загрозу свободі слова в Україні
Як передає Укрінформ, відповідну інформацію розміщено на сайті Ради Європи.
«8 серпня 2020 року український журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив у поліцію про ознаки засобів прихованого прослуховування в його квартирі. Останніми тижнями Ткач отримував попередження від своїх джерел, його поінформували про можливу вказівку організувати спостереження для пошуку компрометувальної інформації про нього. Поліція оглянула квартиру і виявила три отвори на спільному горищі, доступному з різних під’їздів, та отвір у кухонній стелі. Повідомляється, що поліція не доклала зусиль для виявлення слідів спроб встановити чи зняти прослуховування. Того ж дня Національна поліція порушила кримінальну справу за статтею «порушення недоторканності приватного життя», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі українська влада не надала Раді Європи пояснень щодо цієї справи. Повідомлення про кейс Ткача було розміщено за поданням Європейської федерації журналістів – європейської регіональної організації Міжнародної федерації журналістів.
Після опублікування цього повідомлення на платформі Ради Європи уряд України повинен офіційно відреагувати на нього.
Як повідомлялося, 11 серпня журналіст програми розслідувань «Схеми» Михайло Ткач подав скаргу на бездіяльність слідчих поліції, які розпочали кримінальне провадження після того, як 8 серпня він поінформував про ознаки встановлення пристрою для прослуховування у своєму помешканні.