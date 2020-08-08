Журналісти вимагають розслідувати прослуховування квартири Михайла Ткача

Представники Медіаруху “Медіа за усвідомлений вибір” вимагають швидко та неупереджено розслідувати справу щодо прослуховування журналіста програми "Схеми: корупція в деталях" Михайла Ткача.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у зверненні до правоохоронців, яке розмістив Детектор медіа.

"Ми вважаємо неприпустимим стеження за журналістами та прослуховування журналістів, які виконують свою роботу, зокрема, проводять розслідування та виявляють факти корупції серед українських високопосадовців", - наголошують журналісти.

Вони вимагають швидко та неупереджено розслідувати справу щодо перешкоджання роботі журналіста. На думку медіаспільноти, важливо, аби кримінальне провадження також зареєструвати за статтями про "перешкоджання професійній журналістській діяльності", "незаконне збирання інформації" та "втручання в приватне життя".

Також у заяві міститься вимога зафіксувати та вжити заходів для збереження ймовірних речових доказів, особливо за межами квартири журналіста.

Звернення підписали:

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір»

ГО «Громадське телебачення»

ГО «Громадське радіо»

ГО «Інститут масової інформації»

ГО «Детектор медіа»

ГО «Інститут демократії їм. Пилипа Орлика»

ГО «Інтерньюз Україна»

Крістіна Бердинських - журнал «Новое время»

ГО «Інститут розвитку регіональної преси»

Аліса Юрченко

Як повідомлялося, журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода та Першого Національного) Михайло Ткач 8 серпня заявив, що помітив удома ознаки встановлення пристрою для прослуховування.

Фото: Наталія Седлецька, Фейсбук