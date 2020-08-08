Журналіст-розслідувач "Схем" знайшов у своїй квартирі ознаки "прослушки"

Михайло Ткач, журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" - спільного проєкту Радіо Свобода та Першого Національного помітив удома ознаки прослуховуючого пристрою.

Як передає Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Виявив вдома ознаки прослуховуючого пристрою. Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців і по мені почали активно працювати. Від одного джерела була інформація про те, що планують «сверлитись». Сьогодні зрозумів, що це означає", - написав Ткач.

Він також додав, що викликав поліцію і чекає слідчо-оперативну групу і подякував за підтримку редакції "Схем" та Радіо Свобода.

Фото: Фейсбук