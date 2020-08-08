"Прослушка" у журналіста "Схем: поліція відкрила справу і проведе експертизи

Поліція відкрила справу за фактом порушення недоторканності приватного життя журналіста програми "Схеми: корупція в деталях" Михайла Ткача та заплановано проведення судових експертиз.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

"За даним фактом відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що вранці до поліції Києва звернувся чоловік, який повідомив, що в своїй квартирі виявив пошкодження в стелі та, можливо, прослуховувальний пристрій.

Правоохоронці провели огляд у помешканні журналіста і на даху будинку, проте жодних технічних засобів там не виявили.

Триває досудове розслідування, у межах якого будуть встановлені всі обставини події, наголосили у поліції.

"Аби з’ясувати, чи був там встановлений будь-який прослуховувальний пристрій, правоохоронці запланували проведення повторного огляду і судових експертиз", - заявили у відомстві.

Головний редактор програми "Схеми" Наталка Седлецька, яка перебуває у квартирі Ткача разом з частиною редакції, раніше написала у Фейсбуці, що редакція очікує "якнайскорішого належного огляду квартири Михайла на предмет наявності професійного обладнання для стеження за журналістом програми журналістських розслідувань, яка викриває високопосадову корупцію".

За її словами, поліцейські, які приїжджали на виклик, провели зовнішній огляд приміщення, піднялись на горище, взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли заяву - і поїхали.

Седлецька додала, що Ткач живе на горішньому поверсі будинку, над квартирою - спільне горище, до якого є доступ з різних під’їздів.

Як повідомлялося, журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода та Першого Національного) Михайло Ткач 8 серпня заявив, що помітив удома ознаки встановлення пристрою для прослуховування.

Фото: Наталія Седлецька, Фейсбук