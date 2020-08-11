Журналіст Ткач поскаржився на бездіяльність поліції у справі "прослушки"

Журналіст-розслідувач програми "Схеми" Михайло Ткач подав скаргу на бездіяльність поліції, яка досі не перевірила помешкання спеціальною технікою для виявлення "прослушки".

Як передає Укрінформ, про це у коментарі Радіо Свобода повідомив адвокат Анатолій Попов, який 11 серпня подав від імені журналіста скаргу до Київської міської прокуратури №10.

"Вже протягом чотирьох днів з 8 серпня, коли Михайло Ткач виявив ознаки встановлення пристрою для прослуховування – отвір у стелі квартири – призначені слідчі так і не вжили заходів для перевірки помешкання спеціальною технікою для виявлення такого обладнання. Попри те, що журналіст "Схем" під час проведення огляду помешкання неодноразово звертав увагу слідчого у справі на необхідність такої перевірки", – зазначив адвокат.

"Окрім цього, працівниками поліції не була забезпечена охорона приміщення (горища), в якому через таку недбалість з боку правоохоронців вже могли бути і знищені докази, у тому числі сліди від спроб встановити чи вилучити обладнання для негласного запису", - додав Попов.

За словами адвоката, слідчий – начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції у Києві, старший лейтенант поліції Сергій Хоморецький обіцяв, що спецогляд проведуть ввечері 8 серпня. Згодом перевірку перенесли на наступний день, втім, 9 серпня слідчий у справі повідомив, що у структурі Міністерства внутрішніх справ немає потрібного обладнання, тому "вирішується питання про залучення Служби безпеки України".

10 серпня слідчий перестав виходити на зв’язок, повідомив адвокат Ткача.

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Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя журналіста програми розслідувань "Схеми: корупція в деталях" Михайла Ткача, який зранку 8 серпня повідомив, що виявив вдома ознаки встановлення пристрою для прослуховування.

У поліції зазначили, що провели огляд місця події та опитали заявника – і що під час перевірки у квартирі виявили пошкодження на стелі.

Спершу правоохоронці заявили, що після проведеного огляду у квартирі і на даху "жодних технічних засобів там не виявили". Згодом у Нацполіції повідомили, що запланували проведення повторного огляду і судових експертиз, "аби з’ясувати, чи був там встановлений будь-який прослуховувальний пристрій".

8 серпня до будинку в Києві, де розташована квартира журналіста Михайла Ткача, приїжджали по черзі дві оперативно-слідчі групи. Спочатку поліцейські провели зовнішній огляд приміщення, піднялись на горище, яке розташоване над квартирою журналіста, взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли заяву та поїхали. Вдруге експерти Нацполіції прибули також без спеціальної техніки, яка виявляє приховані засоби прослуховування.

Ввечері 8 серпня поліцейські "опечатали" виходи на горище з різних під’їздів будинку та залишили місце події. Після загального огляду приміщень поліцейські скотчем наклеїли папір зі словами "опечатано" на виходи на горище з різних під’їздів будинку - і поїхали.

Журналісти низки видань і представники руху "Медіа за усвідомлений вибір" 8 серпня оприлюднили відкриту заяву, в якій відзначили, що "схвильовані втручанням у роботу свого колеги журналіста-розслідувача програми "Схеми: корупція в деталях" Михайла Ткача" та виступили з вимогою розслідувати ймовірне прослуховування його оселі.

Фото: RFE/RL