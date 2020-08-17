Ситуація з підпалом авто програми "Схеми" є неприпустимою – Мендель

Ситуація щодо підпалу авто програми "Схеми" є неприпустимою, Україна має зробити все, щоб захистити свободу слова.

Як передає Укрінформ, про це написала у Фейсбуці прессекретар Президента Юлія Мендель.

"Журналістські розслідування – це завжди небезпечна робота. Але ситуація, що склалася зі "Схемами", – цілковито неприпустима… Рада, що ніхто не постраждав – це головне", - зазначила вона.

Речниця глави держави зауважила, що, вочевидь, за роки діяльності у програми з'явилися вороги, щодо яких були зняті розслідування.

Вона поінформувала, що за фактом підпалу авто програми "Схеми" відкрите кримінальне провадження, проводяться слідчі дії. "Україна має зробити все, щоб захищати свободу слова, яка є запорукою демократичної держави", - акцентувала Мендель.

Як повідомлялося, у ніч на 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.