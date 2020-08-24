В автопарку на Черкащині згоріли 12 автобусів - ДСНС

На території автотранспортного підприємства в місті Золотоноша в пожежі, що виникла вночі проти понеділка, згоріло 12 автобусів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ДСНС.

"24 серпня о 01:28 до оперативно-координаційного центру Управління надійшло повідомлення про пожежу на території автотранспортного підприємства в місті Золотоноша. Загоряння автобуса, що був припаркований на території, помітив охоронець, який одразу повідомив про пожежу. Ще до приїзду рятувальників, охоронець встиг відігнати один автобус у безпечне місце. Проте щільне розташування техніки призвело до швидкого поширення вогню на весь автопарк", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на місці пожежі працювали два відділення рятувальників із золотоніської пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру, які впродовж години ліквідували пожежу.

Завдяки професійним та злагодженим діям, пожежникам вдалось врятувати від вогню 4 автобуси.

Внаслідок пожежі вогонь знищив 12 автобусів та пошкодив ще один.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як раніше повідомляв Укрінформ із посиланням на депутата Черкаської обласної ради Олександра Лошкова, невідомі спалили автобуси Золотоніського автопарку на Черкащині.

Фото: www.dsns.gov.ua