В автопарку на Черкащині згоріли 12 автобусів - ДСНС

В автопарку на Черкащині згоріли 12 автобусів - ДСНС

Фото, відео
Укрінформ
На території автотранспортного підприємства в місті Золотоноша в пожежі, що виникла вночі проти понеділка, згоріло 12 автобусів. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ДСНС.

"24 серпня о 01:28 до оперативно-координаційного центру Управління надійшло повідомлення про пожежу на території автотранспортного підприємства в місті Золотоноша. Загоряння автобуса, що був припаркований на території, помітив охоронець, який одразу повідомив про пожежу. Ще до приїзду рятувальників, охоронець встиг відігнати один автобус у безпечне місце. Проте щільне розташування техніки призвело до швидкого поширення вогню на весь автопарк", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на місці пожежі працювали два відділення рятувальників із золотоніської пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру, які впродовж години ліквідували пожежу.

Завдяки професійним та злагодженим діям, пожежникам вдалось врятувати від вогню 4 автобуси.

Внаслідок пожежі вогонь знищив 12 автобусів та пошкодив ще один.

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Причина пожежі наразі встановлюється.

Як раніше повідомляв Укрінформ із посиланням на депутата Черкаської обласної ради Олександра Лошкова, невідомі спалили автобуси Золотоніського автопарку на Черкащині.

Фото: www.dsns.gov.ua

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