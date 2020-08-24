На Черкащині спалили десяток автобусів Золотоніського автопарку – депутат

Уночі проти 24 серпня, Дня Незалежності України, у Золотоніському автопарку, що в Черкаській області, згоріло з десяток автобусів. Сторожу вдалося врятувати від вогню лише три автобуси. Всі інші згоріли вщент.

Про це повідомив у Фейсбуці депутат Черкаської обласної ради Олександр Лошков, передає Укрінформ.

"Якими ж треба бути покидьками, щоб спалити автобуси Золотоніського автопарку, які мали сьогодні, в День Незалежності України, виїхати до сіл району та по місту", - йдеться у дописі.

На думку автора, підпал - "це злочинні методи конкурентів. Дев'яності відпочивають. Найгірше, що водії залишилися без роботи".

За словами Лошкова, на місці працює поліція.

Фото: Фейсбук Олександра Лошкова