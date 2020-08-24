На Черкащині спалили десяток автобусів Золотоніського автопарку – депутат
Фото
Укрінформ
Уночі проти 24 серпня, Дня Незалежності України, у Золотоніському автопарку, що в Черкаській області, згоріло з десяток автобусів. Сторожу вдалося врятувати від вогню лише три автобуси. Всі інші згоріли вщент.
Про це повідомив у Фейсбуці депутат Черкаської обласної ради Олександр Лошков, передає Укрінформ.
"Якими ж треба бути покидьками, щоб спалити автобуси Золотоніського автопарку, які мали сьогодні, в День Незалежності України, виїхати до сіл району та по місту", - йдеться у дописі.
На думку автора, підпал - "це злочинні методи конкурентів. Дев'яності відпочивають. Найгірше, що водії залишилися без роботи".
За словами Лошкова, на місці працює поліція.
Фото: Фейсбук Олександра Лошкова