У Миколаєві загасили підпал на полігоні твердих відходів — ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу на полігоні твердих відходів у Миколаєві, яка сталася через навмисний підпал.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Миколаївській області.

"19 серпня о 18:07 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу сміття на полігоні твердих відходів КП “Миколаївкомунтранс”, що на вул Новій с. Весняне Миколаївського району. О 19:40 пожежу локалізували, о 23:00 ліквідували на загальній площі 1500 кв. м, її спричинив підпал", - йдеться у повідомленні.

Вночі відділення пожежники проливали осередки, що тліли та здійснювали моніторинг для упередження повторного займання.

Зранку 20 серпня спостерігається задимлення, здійснюється просипка шарами ґрунту.

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Загалом до гасіння залучалось 10 одиниць техніки та 20 рятувальників.

У Миколаєві загасили підпал на полігоні твердих відходів // Фото: ДСНС

Рятувальники зазначають, що про займання повідомили водії автомобілів, які проїжджали автошляхом, який проходить селищем, а не співробітники чи керівництво об`єкту. Повідомлення надійшло тоді, коли вогонь встиг охопити значну площу та спостерігалось щільне задимлення.

Також через несвоєчасне доставляння ґрунту для засипки сміття шаром землі затримувалося остаточне припинення горіння та тління відходів. Попри те, що територія сміттєзвалища огороджена, туди мають доступ сторонні особи, зазначили в ДСНС.

На думку пожежників, саме порушення технологічного регламенту складування, розміщення та утилізації сміття призводить до того, що систематично і щороку виникають повторні загоряння.

Фото: ДСНС