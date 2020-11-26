Сьогодні «Зоря» зустрічається з АЕКом в Лізі Європи УЄФА

Бронзові призери Української Прем'єр-ліги футболісти луганської «Зорі» в четвер, 26 листопада, зіграють в Греції матч четвертого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА проти АЕКа.

Поєдинок АЕК - «Зоря» на «Спірос Луїс» в Афінах, який почнеться о 19.55 за київським часом, покаже телеканал "Футбол 1", передає Укрінформ.

Матч обслуговуватиме суддівська бригада з Азербайджану, яку очолює 33-річний Аліяров Агаєв.

В іншому поєдинку групи G Ліги Європи португальська «Брага» прийме англійський «Лестер».

Турнірне становище: «Лестер» - 9 очок, «Брага» - 6, АЕК - 3, «Зоря» - 0.

Нагадаємо, три тижні тому «Зоря» на своєму полі програла АЕКу з рахунком 1:4.

Фото: ФК «Зоря».