«Шахтар» поступився «Боруссії» у матчі Ліги чемпіонів УЄФА

Футболісти донецького «Шахтаря» провели поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому «гірники» програли у Німеччині менхенгладбахській «Боруссії».

Зустріч на «Боруссія-Парк» в Менхенгладбаху завершилася з рахунком 4:0 на користь «Боруссії», передає Укрінформ.

М'ячі забили Ларс Штіндль, який реалізував пенальті на 17-й хвилині, Ніко Ельведі (33), Брель Емболо (45+1) та Оскар Вендт (77).

В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів італійський «Інтер» в Мілані сьогодні грає з чемпіоном Іспанії мадридським «Реалом».

Турнірне становище: «Боруссія» (М) - 8 очок (після 5-ти ігор), «Шахтар» - 4 (5), «Реал» - 4 (3), «Інтер» - 2 (3).

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У наступному турі "Шахтар" 1 грудня прийматиме "Реал".