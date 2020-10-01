Третій бій між Ф'юрі та Вайлдером знову перенесли

Третій боксерський поєдинок у суперважкій вазі між діючим чемпіоном світу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі та колишнім володарем титулу за цією ж версією американцем Деонтеєм Вайлдером учергове перенесли.

Про це заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, повідомляє Klitschko-brothers.com.

За словами Арума, причиною перенесення стала завантаженість арени Allegiant Stadium у Лас-Вегасі, де мав відбутися бій, футбольними команд з місцевих коледжів, які 19 грудня проводитимуть на стадіоні велику кількість матчів.

При цьому Арум натякнув про існування ймовірності, що третій бій Ф'юрі та Вайлдера пройде на самому початку грудня.

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"Ми зсунемо терміни, бо цього дня призначені футбольні ігри, - сказав Арум. - Словом, ми не можемо організовувати бій 19-го чосла. Нині за порадою ESPN та FOX придивляємося до інших дат. Щоб вибрати нову дату, нам треба звіриться з графіками PBC, FOX та ESPN. Бій обов'язково пройде на Allegiant Stadium. Нас підтримує команда "Райдерс", з нами міська влада, а також Управління з організації конвенцій та відвідувань. Кожен у місті підтримує нас".

Фото: Getty Images.