Голкіпер "Колоса" Волинець став кращим футболістом стартового туру УПЛ

Футбольний воротар ковалівського "Колоса" Євген Волинець визнаний кращим гравцем 1-го туру чемпіонату України.

За підсумками голосування УПЛ Волинець, випередив футболістів "Динамо" - Віталія Буяльського, "Ворскли" - Владислава Кулача та "Шахтаря" - Алана Патріка, передає Укрінформ.

До складу експертної ради УПЛ увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Йожеф Сабо та інші футбольні фахівці.

Як повідомляв Укрінформ, у поєдинку між "Шахтарем" і "Колосом" (3:1) голкіпер відбив два пенальті - від Тайсона і Марлоса.

Фото: upl.ua.