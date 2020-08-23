"Ворскла" розгромила "Рух" у заключній грі стартового туру УПЛ

Футболісти полтавської "Ворскли" з рахунком 5:2 перемогли 23 серпня львівський "Рух" у завершальній грі стартового туру 30-го чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на полтавському стадіоні імені Олексія Бутовського забили: Давід Пуцлін (10-та хвилина), Руслан Степанюк (27), Олександр Скляр (44) та Владислав Кулач (49) - у господарів; Валерій Федорчук (63) та Ігор Бойчук (90+1) - у гостей. На 43-й хвилині власні ворота вразив захисник львів'ян Ігор Дуць, передає Укрінформ.

У неділю також пройшла гра "Інгулець" (Петрове) - "Дніпро-1", яка завершилася внічию - 1:1.

Голи: Денис Балан (42) - Андрій Цуріков (33).

Результати зустрічей 1-го туру УПЛ, які відбулися 21-22 серпня:

"Динамо" (Київ) - "Олімпік" (Донецьк) - 4:1

Голи: Віталій Буяльський (8), Владислав Супряга (56), Віктор Циганков (87) - Сергій Політило (23)

Автогол: Тарас Завійський ("Олімпік", 15).

"Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка) - 3:1

Алан Патрік (60, з пенальті та 69), Тете (72) - Денис Костишин (76)

Нереалізовані пенальті: Тайсон ("Шахтар", 45+1), Марлос ("Шахтар", 52).

"Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ) - 3:1

Олександр Філіппов (56, з пенальті), Йоонас Тамм (62), Пилип Будківський (73) - Денис Фаворов (43).

"Олександрія" - "Маріуполь" - 4:1

Дмитро Шастал (45), Артем Гордієнко (47), Богдан Мишенко (49), Денис Безбородько (90+1) - Андрій Кулаков (82).

Матч "Львів" - "Минай" перенесений на більш пізню дату.

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У турнірній таблиці першості з трьома очками лідирують "Ворскла" "Динамо", "Олександрія", "Десна" та "Шахтар".

Фото: vorskla.com.ua.