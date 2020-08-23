"Ворскла" розгромила "Рух" у заключній грі стартового туру УПЛ
М'ячі на полтавському стадіоні імені Олексія Бутовського забили: Давід Пуцлін (10-та хвилина), Руслан Степанюк (27), Олександр Скляр (44) та Владислав Кулач (49) - у господарів; Валерій Федорчук (63) та Ігор Бойчук (90+1) - у гостей. На 43-й хвилині власні ворота вразив захисник львів'ян Ігор Дуць, передає Укрінформ.
У неділю також пройшла гра "Інгулець" (Петрове) - "Дніпро-1", яка завершилася внічию - 1:1.
Голи: Денис Балан (42) - Андрій Цуріков (33).
Результати зустрічей 1-го туру УПЛ, які відбулися 21-22 серпня:
"Динамо" (Київ) - "Олімпік" (Донецьк) - 4:1
Голи: Віталій Буяльський (8), Владислав Супряга (56), Віктор Циганков (87) - Сергій Політило (23)
Автогол: Тарас Завійський ("Олімпік", 15).
"Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка) - 3:1
Алан Патрік (60, з пенальті та 69), Тете (72) - Денис Костишин (76)
Нереалізовані пенальті: Тайсон ("Шахтар", 45+1), Марлос ("Шахтар", 52).
"Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ) - 3:1
Олександр Філіппов (56, з пенальті), Йоонас Тамм (62), Пилип Будківський (73) - Денис Фаворов (43).
"Олександрія" - "Маріуполь" - 4:1
Дмитро Шастал (45), Артем Гордієнко (47), Богдан Мишенко (49), Денис Безбородько (90+1) - Андрій Кулаков (82).
Матч "Львів" - "Минай" перенесений на більш пізню дату.
У турнірній таблиці першості з трьома очками лідирують "Ворскла" "Динамо", "Олександрія", "Десна" та "Шахтар".
Фото: vorskla.com.ua.