У чемпіонаті України з футболу серед жінок виступлять 11 клубів

Наступної п’ятниці розпочнеться черговий, 30-й за ліком чемпіонат України з футболу серед жіночих команд Вищої ліги.

На старт вийдуть 11 колективів, які проведуть змагання у два етапи. Спочатку учасники зіграють турнір в одне коло, а потім, розділившись на дві групи, проведуть ще два кола, повідомляє пресслужба УАФ.

Клуби-учасники чемпіонату України серед жіночих команд: "Житлобуд-1" (Харків), "Житлобуд-2" (Харків), "Восход" (Стара Маячка, Херсонська область), "Ятрань" (Берестівець, Черкаська область), "Пантери" (Умань, Черкаська область), "Маріуполь" (Донецька область), "Ладомир" (Володимир-Волинський, Волинська область), "ЕМС-Поділля" (Вінниця), "Карпати" (Львів), "Ніка" (Миколаїв) та "Буковинська надія" (Великий Кучурів, Чернівецька область).

Фото: uaf.ua.