Букмекери дали прогноз на матч Суперкубка України "Шахтар" - "Динамо"

У вівторок, 25 серпня, на столичному НСК "Олімпійський" відбудеться матч за Суперкубок України між футболістами донецького "Шахтаря" та київського "Динамо".

На думку букмекерів, фаворитом у цьому протистоянні є чемпіон країни минулого сезону "Шахтар", передає Укрінформ.

Так, букмекерська контора Parimatch приймає ставки на успіх "Шахтаря" з коефіцієнтом 2,03, нічия оцінюється в 3,60, перемога "Динамо" - в 3,50.

Матч цікавий шанувальникам футболу тим, що це буде перша дуель румунського головного тренера киян Мірчі Луческу зі своєю колишньою командою, з якою за дванадцять років роботи він виграв 22 трофеї - в тому числі й Суперкубки.

На 2020 рік у Суперкубку України у опонентів склався повний паритет - "Шахтар" і "Динамо" здобували трофей по 8 разів. Але в особистих суперкубкових поєдинках кияни мають 7 перемог, а донеччани - 5.

Минулого року на стадіоні "Чорноморець" в Одесі кияни здолали непримиренних суперників з рахунком 2:1.

Головним арбітром поєдинку призначений 40-річний Віталій Романов із Дніпра, який, до речі, відсудив і Суперкубок-2019. На лініях Романову допомагатимуть Андрій Скрипка (Кропивницький) та Володимир Володін (Херсон). Четвертий рефері - Анатолій Абдула (Харків), арбітр VAR - Євген Арановський (Київ).

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Зустріч розпочнеться на головній спортивній арені України в 21.00.

Фото: football24.