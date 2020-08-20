Де дивитися стартовий тур 30 чемпіонату України з футболу

У п'ятницю, 21 серпня, стартує ювілейний, 30-й чемпіонат України з футболу за участю 14-ти клубів Прем'єр-ліги.

На столичному стадіоні імені Валерія Лобановського донецький "Олімпік" приймає київське "Динамо". Зустріч, яка розпочнеться о 17.00, у прямому ефірі транслюватиме телеканал "Футбол 2", передає Укрінформ.

Цього ж дня пройде гра "Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка). Її о 19.00 покаже "Футбол 1".

У суботу, 22 серпня, "Львів" приймає "Минай" (14.00, "Футбол 2"), чернігівська "Десна" - луганську "Зорю" (17.00, "Футбол 2"), "Олександрія" - "Маріуполь" 19.30, "Футбол 2").

Заключні поєдинки 1-го туру відбудуться у неділю, 23 серпня. Команда "Інгулець" (Петрове) зустрінеться з "Дніпром -1" (14.00, "Футбол 1"), а полтавська "Ворскла" - зі львівським "Рухом" (17.00, "Футбол 1").

Читайте також: Стартовий тур чемпіонату УПЛ пройде без системи VAR

Додамо, що за всю історію чемпіонатів незалежної України 15 разів "золото" вигравало київське "Динамо", 13 - донецький "Шахтар" та одного разу - сімферопольська "Таврія".

Фото: upl.ua/ua.