Суперкубок України з футболу уперше пройде на НСК "Олімпійський"

25 серпня о 21.00 розпочнеться футбольний матч за Суперкубок України між донецьким "Шахтарем" та кихвським "Динамо".

17-й за ліком розіграш трофею уперше відбудеться у Києві на Національному спортивному комплексі «Олімпійський", повідомляє пресслужба УПЛ.

Нинішнього року офіційним спонсором матчу стала ТМ Waissburg. Офіційним м’ячем удев’яте буде Select.

Трансляцію поєдинку забезпечить офіційний мовник Суперкубка ТРК "Україна" та ТК "Футбол" 1/2/3.

Додамо, що до цього десять разів зустріч за Суперкубок України проходила в Одесі, двічі - у Полтаві, по разу - у Сумах, Запоріжжі, Луганську та Львові.

Фото: upl.ua.