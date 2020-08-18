"Шахтар" піднявся на рекордне для себе 12 місце клубного рейтингу УЄФА
До цього найкращим досягненням донецької уоманди було 13-те місце у 2013 році, повідомляє пресслужба УАФ.
"На єврокубкових етапах з одного матчу в основній сітці після зміни схеми калькуляції у зв'язку з пандемією за перемогу в ігровий час дають три очки, за нічию - два й за поразку - одне. Таким чином, навіть поразка "Шахтаря" у півфіналі Ліги Європи від італійського "Інтера" (0:5) дозволила "гірникам" здобути один пункт. Цього вистачило, аби обійти у реєстрі німецьку "Боруссію" з Дортмунда та англійський "Тоттенгем". І хоча загальна кількість балів у клубів однакова, донеччани перебувають на 12-у місці завдяки кращому, ніж у конкурентів, показнику в останньому сезоні", - зазначається у повідомленні.
Рейтинг клубів УЄФА (сезони 2015/2016-2019/2020 років):
1. "Реал" (Іспанія) - 134,0 очка
2. "Баварія" (Німеччина) - 130,0
3. "Барселона" (Іспанія) - 128,0
4. "Атлетико" (Іспанія) - 127,0
5. "Ювентус" (Італія) - 117,0
6. "Манчестер Сіті" (Англія) - 116,0
7. "ПСЖ" (Франція) - 109,0
8. "Севілья" (Іспанія) - 100,0
9. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 100,0
10. "Ліверпуль" (Англія) - 99,0
…12. "Шахтар" (Україна) - 85,0
…26. "Динамо" (Україна) - 55,0
…115. "Зоря" (Україна) - 12,5
…151. "Олександрія" (Україна) - 7,2
152. "Маріуполь" (Україна) - 7,2.
Фото: uefa.com.