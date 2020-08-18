"Шахтар" піднявся на рекордне для себе 12 місце клубного рейтингу УЄФА

Футболісти донецького "Шахтаря" після виступів у нинішньому єврокубковому сезоні піднялися на 12-ту позицію п'ятирічного циклу клубного рейтингу УЄФА.

До цього найкращим досягненням донецької уоманди було 13-те місце у 2013 році, повідомляє пресслужба УАФ.

"На єврокубкових етапах з одного матчу в основній сітці після зміни схеми калькуляції у зв'язку з пандемією за перемогу в ігровий час дають три очки, за нічию - два й за поразку - одне. Таким чином, навіть поразка "Шахтаря" у півфіналі Ліги Європи від італійського "Інтера" (0:5) дозволила "гірникам" здобути один пункт. Цього вистачило, аби обійти у реєстрі німецьку "Боруссію" з Дортмунда та англійський "Тоттенгем". І хоча загальна кількість балів у клубів однакова, донеччани перебувають на 12-у місці завдяки кращому, ніж у конкурентів, показнику в останньому сезоні", - зазначається у повідомленні.

Рейтинг клубів УЄФА (сезони 2015/2016-2019/2020 років):

1. "Реал" (Іспанія) - 134,0 очка

2. "Баварія" (Німеччина) - 130,0

3. "Барселона" (Іспанія) - 128,0

4. "Атлетико" (Іспанія) - 127,0

5. "Ювентус" (Італія) - 117,0

6. "Манчестер Сіті" (Англія) - 116,0

7. "ПСЖ" (Франція) - 109,0

8. "Севілья" (Іспанія) - 100,0

9. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 100,0

10. "Ліверпуль" (Англія) - 99,0

…12. "Шахтар" (Україна) - 85,0

…26. "Динамо" (Україна) - 55,0

…115. "Зоря" (Україна) - 12,5

…151. "Олександрія" (Україна) - 7,2

152. "Маріуполь" (Україна) - 7,2.

Фото: uefa.com.