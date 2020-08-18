«Шахтар» набрав за сезон 22 очки.

За підсумками сезону Україна посіла дев'яте місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

«Шахтар» приніс країні додаткові бали після розгромної поразки від «Інтера» в півфіналі Ліги Європи (0:5). 0.200 балів - за саму поразку і вихід в 1/2 фіналу. Сумарно за рік Україна набрала 7.200 балів, це 10-й показник у сезоні.

Для України очки в сезоні 2019/20 принесли: «Шахтар» (22), «Динамо» (6.5), «Зоря» (4.0), «Олександрія» (3.0), «Маріуполь» (0.5). Сумарно 36 очок, що при розподілі на 5 команд-учасниць дає 7.200 балів.

За підсумками сезону Україна випередила Нідерланди в боротьбі за 9-е місце. Поточна таблиця коефіцієнтів впливає на розподіл путівок через один сезон (у сезоні 2021/22). 9-й рейтинг дасть право віце-чемпіону України сезону-2020/21 через рік стартувати з 3-го раунду кваліфікації ЛЧ.

Як повідомляв Укрінформ, в новому сезоні «Шахтар» зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів, Динамо - в кваліфікації ЛЧ. Безпосередньо в груповий раунд Ліги Європи вийшла «Зоря». «Десна» і «Колос» поборються за вихід в групу ЛЄ через відбіркові матчі.

Фото: сайт ФК "Шахтар"