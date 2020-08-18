Після 0:2 ми зробили багато помилок проти сильної команди – Каштру

Головний тренер «Шахтаря» засмучений, бо поразка 0:5 зіпсувала всі позитивні враження від єврокубкового сезону.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру прокоментував телеканалу «Футбол» поразку в півфіналі ЛЄ від «Інтера» (0:5).

«У першому таймі ми ще змогли грати, непогано закінчили тайм. Було два моменти у «Інтера» - вони один реалізували. У нас були моменти у Маркоса Антоніо і Мораеса. На жаль, не вдалося забити.

Другий тайм – поміняли півзахист, поставили десятку, гналися за результатом. Мораес міг зрівняти рахунок. А в наступному епізоді «Інтер» забив з кутового. Потім наша команда розвалилася. Зробили декілька помилок. Результат накопичувався.

Загалом можу сказати – це був фантастичний шлях до сьогоднішнього дня. Зараз я нещасливий через гру. Після 0:2 ми зробили багато помилок проти сильної команди. У нас був дискомфорт через пресинг «Інтера». Ми були не ми після 0:2.

Вітаю «Інтер». Це нормально в таких ситуаціях – тренер повністю бере на себе відповідальність за результат.

У єврокубкових матчах шлях був хорошим до сьогоднішнього дня. Запам'ятається щось погане, що було сьогодні. Ми передали гру в руки супернику, особливо коли стало 0:2. Ми, тренери, повинні приймати ці речі.

Ми чемпіони з 23 очками відриву, пройшли хороший шлях в ЛЄ, але запам'ятається в результаті сьогоднішній матч. Але ми програли хорошій команді, яка заслужила перемогу», - сказав Каштру.

Як повідомляв Укрінформ, в другому півфіналі Ліги Європи «Інтер» розгромив «Шахтар» 5:0. «Інтер» став другим фіналістом турніру і зіграє у вирішальному матчі з «Севільєю».