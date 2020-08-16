Ми впевнено почуваємося перед півфіналом – Каштру

Португальський тренер каже, що його команда абсолютно спокійна перед матчем з «Інтером».

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру впевнений, що його команда готова до матчу 1/2 фіналу Ліги Європи проти міланського «Інтера», повідомляє офіційний сайт УЄФА.

«Необхідно зіграти з повною концентрацією – ми готові зіграти проти будь-якої команди на будь-якому стадіоні. Мої гравці добре попрацювали – ми маємо характер і впевнено почуваємося перед півфіналом.

Спокій – це наша ДНК, наша складова. Часто, коли мова йде про ДНК клубів, говорять про стилі гри, про те, що команда демонструє на полі. Але не тільки: за його межами це спокій, впевненість, яку ми несемо з собою, що також є нашою складовою.

Завтра обидві команди намагатимуться перемогти. У «Шахтаря» та «Інтера» є хороший шанс вийти у фінал. Ми готові, але нас чекає складний півфінал, ніхто не зможе спрогнозувати легкий поєдинок», - розповів Каштру.

Як повідомляє Укрінформ, півфінал ЛЄ «Шахтар» - «Інтер» зіграють завтра, 17 серпня. Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом. Зустріч обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Шимоном Марциняком (Польща).