Півфінал Ліги Європи

Півфінал Ліги Європи "Інтер" - "Шахтар" розсудять поляки

Укрінформ
УЄФА оголосив склад суддівської бригади, яка працюватиме у понеділок на півфінальному футбольному поєдинку Ліги Європи "Інтер" (Мілан, Італія) - "Шахтар" (Донецьк, Україна).

Гру обслуговуватимуть польські рефері, передає Укрінформ.

Головний арбітр зустрічі - Шимон Марчіняк, асистенти - Павел Сокольницький та Томаш Лісткевич. За VAR відповідатиме Павел Гіль, четвертий суддя - Вільям Коллам (Шотландія).

Читайте також: Юрген Клопп визнаний кращим тренером сезону в АПЛ

Матч "Інтер" - "Шахтар" відбудеться 17 серпня у Дюссельдорфі (Німеччина). Початок зустрічі - 22.00 за київським часом.

Фото: Getty Images.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-