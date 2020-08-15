Півфінал Ліги Європи "Інтер" - "Шахтар" розсудять поляки

УЄФА оголосив склад суддівської бригади, яка працюватиме у понеділок на півфінальному футбольному поєдинку Ліги Європи "Інтер" (Мілан, Італія) - "Шахтар" (Донецьк, Україна).

Гру обслуговуватимуть польські рефері, передає Укрінформ. Головний арбітр зустрічі - Шимон Марчіняк, асистенти - Павел Сокольницький та Томаш Лісткевич. За VAR відповідатиме Павел Гіль, четвертий суддя - Вільям Коллам (Шотландія). Читайте також: Юрген Клопп визнаний кращим тренером сезону в АПЛ Матч "Інтер" - "Шахтар" відбудеться 17 серпня у Дюссельдорфі (Німеччина). Початок зустрічі - 22.00 за київським часом. Фото: Getty Images.