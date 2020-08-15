Півфінал Ліги Європи "Інтер" - "Шахтар" розсудять поляки
Укрінформ
УЄФА оголосив склад суддівської бригади, яка працюватиме у понеділок на півфінальному футбольному поєдинку Ліги Європи "Інтер" (Мілан, Італія) - "Шахтар" (Донецьк, Україна).
Гру обслуговуватимуть польські рефері, передає Укрінформ.
Головний арбітр зустрічі - Шимон Марчіняк, асистенти - Павел Сокольницький та Томаш Лісткевич. За VAR відповідатиме Павел Гіль, четвертий суддя - Вільям Коллам (Шотландія).
Матч "Інтер" - "Шахтар" відбудеться 17 серпня у Дюссельдорфі (Німеччина). Початок зустрічі - 22.00 за київським часом.
Фото: Getty Images.